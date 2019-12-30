В Туркменистане стоимость проверки счетчика превышает плату за воду за несколько лет

CentralAsia (TM) - С введением в 2019 году платы за коммунальные услуги и повсеместной установкой счетчиков на газ, электричество и воду жители Туркменистана отныне раз в два года обязаны сдавать свои измерительные приборы на проверку их работы и точность фиксации объемов потребления.

Стоимость демонтажа, например, водного счетчика, услуги проверки и затем повторная установка обходятся населению дороже, чем оплата потребления воды за весь год. Бюрократия, сопровождаемая эту, казалось бы, простую процедуру, отнимает у людей немало времени и портит нервы, сообщают Альтернативные новости Тукрменистанаю

В Ашхабаде метрологическая проверка осуществляется в Государственном эталонном центре (Döwlet Etalon Merkezi – бывший госстандарт), но счетчик нужно принести и сдать в горводоканал (предприятие Aşgabatagyzsuw). Услуга проверки длится две недели и стоит 33 маната.

Но до этого счетчик надо демонтировать, что в столице входит в компетенцию мастера демонтажа. Услуги его оцениваются в 80 манатов (чуть более $4). В водоканале сверяют регистрационные данные измерительного прибора с данными его владельца, для чего необходимо иметь при себе аж две копии паспорта. Через две недели «обнуленный» счетчик нужно забрать и вновь пригласить домой мастера, который за еще 80 манатов установит прибор на место.

«Поход в водоканал отнимает, в общей сложности, 2 часа времени, — говорит источник turkmen.news в Ашхабаде. – Там очередь, давка, ругань. В любой цивилизованной стране мира подобная процедура вообще нонсенс, но только на Родине процветания – это норма жизни».

У редакции turkmen.news имеются копии квитанции за воду нескольких столичных жителей. В одном случае семья из четырех человек за питьевую воду и канализационные услуги заплатила за весь год 120 манатов (около $6,5). Получается, что проверка счетчика стоит столько же, сколько семья могла бы пользоваться водой аж полтора года (193 маната за проверку против 120 манатов в год за воду по квитанции).

В другом случае источник заплатил за год за воду вообще 40 манатов. Выходит, что контроль счетчика стоит столько же, сколько вода и канализационные услуги за 4 года и 8 месяцев.

Власти стараются любыми способами пополнить казну. Ранее, в июле, мы сообщали, что из-за того, что суммы за газ и воду, в целом, невысоки, в водоканале и газовой службе просят приходить оплачивать их разом за весь год, однако сейчас ситуация изменилась. По крайней мере за воду нужно платить ежемесячно, а если оплата не осуществлялась более трех месяцев, то на пользователей налагают штраф в размере 170-180 манатов (около $10). О новом правиле население заранее не предупреждали, люди получали квитанцию на оплату штрафа постфактум.

Источники turkmen.news считают, что необходимости в проверке счетчиков нет – они новые, и их стандартный эксплуатационный срок около 12 лет. В Москве, например, проверку необходимо осуществлять каждые 6 лет и только из-за неважного состояния городских водопроводных сетей. Получается, что в Ашхабаде состояние водопроводных сетей намного хуже, однако собеседники turkmen.news сомневаются в этом. Они говорят, что этими требованиями и штрафами власти просто латают дыры в бюджете.

Со времен Сапармурада Ниязова и вплоть до 1 января 2019 года пользование природным газом, электроэнергией и водой для жителей Туркменистана было бесплатным. В сентябре 2018-го Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «Об упорядочении обеспечения населения Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью», а в качестве одной из причин введения платы за коммунальные услуги указывалось «заметное увеличение» доходов населения.

Как считают наблюдатели, решение, скорее, было продиктовано все ухудшающимся состоянием экономики Туркменистана – госказну нужно чем-то пополнять. Власти заранее готовились к отмене дотаций – на протяжении 2017-2018 годов в стране повсеместно устанавливались газовые и водяные счетчики. Доходило до того, что для прохождения техосмотра автомобиля требовалось предъявить справку из домоуправления об установке дома всех измерительных приборов.