Топ-20 самых читаемых новостей по Центральной Азии за 2019 год

Ёлка в Ашхабаде признана самогй высокой среди стран Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - Редакция Central Asia.media (ранее CA-News) подводит итоги года и предоставляет топ-20 самых читаемых новостей из жизни Центральной Азии (не включая Кыргызстан).

Год «свиньи» выдался самым насыщенным для Казахстана: отставка Назарбаева и кадровые перестановки во всей структуре государственной власти. Внимание СМИ обращено теперь на работу действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который стремится быть ближе к народу, ведя аккаунт в Twitter.

Назарбаев же в свою очередь продолжает иметь весомую роль в политике Казахстана. В мае ему был присвоен статус почетного сенатора казахстанского парламента, помимо этого, он стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Также он занимает должность пожизненного руководителя государства, иначе — лидера нации (официальное название «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»), а также остается председателем правящей партии «Нур Отан». А после выборов президента страны, которые состоялись в июне 2019 года, Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики.

Если в начале года казахстанцев взбудоражила новость об отставке Назарбаева и переименовании Астаны в Нур-Султан, то в конце года граждане этой страны опечалены новостью о крушении пассажирского самолёта в Алматы. На борту находились 98 пассажиров, 12 из которых погибли.

Продолжались и митинги граждан в стране, но власти Казахстана сообщали, что акции проводятся незаконно и участники подвергались задержанию.

Другую центральноазиатскую страну, Туркменистан, потрясла новость о якобы смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова. Официальных сообщений кроме послов никто не давал и многие ассоциировали этот случай как с Исламом Каримовым, когда говорилось, что о смерти первого президента Узбекистана сообщили не сразу. Позже выяснилось, что Бердымухамедов находился в отпуске и выйдя вновь на работу, предложил создать в стране двухпалатный парламент.

За пределами Туркменистана общество взволновала новость о враче-кардиологе Касымберды Гараеве, который открыто признался в своей нетрадиционной ориентации и сообщил в СМИ о давлении на нём.

Позже ряд правозащитников выступили в защиту Гараева и призвали власти дать открытую информацию об его местонахождении. Но на связь вышел сам Касымберды, который записал видеообращение и сказал, что с ним всё в порядке.

Напомним, в Туркменистане за мужеложство грозит до двух лет тюрьмы.

Не менее спокойным выдался год и для Таджикистана: бунты в тюрьмах, нападение на погранзаставу и конфликт на границе с Кыргызстаном.

В мае 2019 года произошел бунт в колонии №3/2 ГУИУН в Вахдате. В результате происшествия были убиты 29 заключённых, также погибли трое сотрудников колонии.

7 июля во время этапирования из Худжанда и Истравшана 128 заключенных скончались 14 человек. По официальной версии – они отравились хлебом.

6 ноября произошло нападение на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад».

«Нападение совершила вооруженная группа из 20 боевиков. Они захватили 5 автоматов Калашникова. В результате операции спецслужб боевики были ликвидированы. Пятеро из них арестованы. Были жертвы среди сотрудников силовых органов. Террористы в нападении использовали женщин и детей. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, среди жертв оказались женщины и дети. Боевики нам не оставили выбора», - сказал глава МИД Таджикистана, комментируя нападение на погранзаставу «Ишкобод».

В следующем году, в Таджикистане ожидаются парламентские и президентские выборы и редакция Central Asia.media будет внимательно следить за этими событиями.

Для самой населенной страны Центральной Азии, Узбекистана, год выдался более успешным. Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года.

Эксперты отмечают, что ни одна страна не продвинулась за этот год так далеко как Узбекистан. В частности, власти республики "в значительной степени прекратили" принудительный труд и закрыли тюрьму "Жаслык" - одно из самых известных пенитенциарных учреждений страны с негативной репутацией.

В декабре в стране прошли парламентские выборы. По результатам выборов, кандидаты от всех пяти участвовавших в голосовании партий прошли в нижнюю палату парламента Узбекистана. ОБСЕ заявляло, что ни одна из независимых или оппозиционных партий к участию в выборах допущена не была.

По данным ЦИК, проголосовали 67,8% от общего числа избирателей, с учетом граждан, проживающих за границей.

По данным местного издания Gazeta.uz, явка на выборах 2019 года стала самой низкой в современной истории Узбекистана, то есть с 1991 года.

Место было и конфликтам в стране, которые впоследствии были урегулированы. Редакция сайта Kun.uz опубликовала аудиозапись, на которой хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев угрожал журналистам. Позже выяснилось, что конфликт был решен между редакцией и хокимом.

27 сентября военным судом Узбекистана объявлен обвинительный приговор в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) республики Ихтиёра Абдуллаева.

Он признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы

Перед Новым годом из психдаспенсара выпустили блогершу из Хорезма Нафосат Оллашукурову Там ее удерживали целых три месяца по решению суда.

Напомним, что в сентябре этого года 32-летняя Нафосат Оллашукурова была приговорена к 10-дневному административному аресту после освещения в соцсетях пешего хода в Ташкент хорезмского поэта и журналиста Махмуда Раджаба. Суд признал ее виновной в «мелком хулиганстве», «невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел», «противодействии выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел» и «создании условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций».



Однако спустя три дня после ареста Оллашукурова была госпитализирована в Хорезмский областной психоневрологический диспансер в городе Ургенче.

А вот и список топ-20 самых читаемых новостей за 2019 год:



1. 7 мая: Дочь хокима Ташкента показала, как живет

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2. 21 июля: СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

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3. 30 ноября: Семья Нурсултана Назарбаева продаёт часть коллекции своих роскошных автомобилей в Нью-Йорке, - СМИ

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4. 23 сентября: Как выглядит дом узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева? (видео) - СМИ

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5. 19 июля: Тают светофоры, асфальты и умирают люди. Аномальная жара в Центральной Азии

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6. 19 марта: Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана

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7. 11 ноября: Общались через Telegram и убили 20 военнослужащих. Очевидец рассказал подробности нападения на погранзаставу в Таджикистане

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8. 19 февраля: Турецкий киноактёр Бурак Озчивит за $379 тысяч встретился с богатыми женщинами Ташкента

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9. 13 декабря: В Узбекистане несколько человек устроили самосуд над двумя юношами

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10. 28 июля: Видео со свадьбы внучки узбекского бизнесмена Салима Абдувалиева

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11. 19 июля: Как президент Туркменистана проводит свой отпуск (видео)

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12. 23 августа: Дочь Назарбаева купила в Швейцарии дворец дяди Карима Ага Хана, - СМИ

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13. 3 января: 77-летний британский мультимиллионер женился на 32-летней узбечке

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14. 4 марта: Девушка из Таджикистана завоевала первое место в конкурсе красоты в России

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15. 3 июля: Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ

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16. 23 июля: В Узбекистане предприниматель облил бензином и поджег чиновника, который хотел снести его магазин

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17. 27 мая: В СМИ появились фотографии тел убитых заключенных в Таджикистане (осторожно, фото)

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18. 12 сентября: В Узбекистане убит чемпион Азии по ММА

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19. 5 июня: Дочь президента Узбекистана выложила фото, на которой Шавкат Мирзиёев готовит плов

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20. 17 августа: В Узбекистане решили повысить брачный возраст для девушек

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