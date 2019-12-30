Спорткар Тимати, простоявший 12 лет на штрафстоянке в Казахстане, увезли в Россию

CentralAsia (KZ) - Спорткар Тимати, простоявший 12 лет на штрафстоянке в Северо-Казахстанской области, увезли в Россию. За автомобилем приехала российская гражданка и забрала машину по доверенности рэпера. Решена судьба угнанного у российского рэпера Тимати автомобиля, простоявшего на штрафстоянке в Петропавловске с января 2006 года, сообщает BaigeNews.kz.

Напомним, что спорткар украли у Тимати около 12 лет назад. На протяжении долгого времени Audi TT неоднократно продавали и в итоге автомобиль оказался в 2006 году в Северо-Казахстанской области. Спустя некоторое время полицейские нашли угонщика, и он предстал перед судом.

"Уголовное дело по факту изменения идентификационного номера автомобиля марки Audi TT прекращено. Транспортное средство передано лицу, представившему доверительные документы от владельца автомобиля", – прокомментировала сотрудник пресс-службы департамента полиции СКО Динара Сагандыкова.

В соответствии с постановлением о прекращении уголовного дела департаментом полиции Северо-Казахстанской области иномарку передали гражданке Тюменской области РФ по доверенности от известного рэпера.

Как рассказали в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска, взимание оплаты за транспортное средство было отменено прокуратурой СКО с 1 января 2009 года.

"Согласно части 4 статьи 797 КоАП РК хранение транспортных средств на специальной стоянке осуществляется за счет местных исполнительных органов. Исходя из указанного, гражданско-правовые отношения относятся к договору хранения и регламентируются главой 3 Гражданского Кодекса РК. И для того, чтобы взимать оплату за услуги хранения транспорта, у нас должен быть заключен договор хранения с владельцем. Взимание оплаты исчисляется после трех дней со времени вынесения решения владельцу или доверенному лицу транспортного средства, согласно установленному тарифу 250 тенге в сутки, указанному в пункте 3 настоящего договора", – прокомментировали в пресс-службе городского отдела ЖКХ.