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  30 декабря 2019
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Топливо не загорелось из-за погоды, - глава МВД Казахстана о крушении самолета Bek Air

CentralAsia (KZ) -  Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал журналистам, что упавший самолет Bek Air не загорелся из-за погоды, передает Tengrinews.kz.

"К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак. Половина топлива вылилась под самолет. Из-за погодных условий, зимы, снега и холодной погоды воспламенения не произошло, что минимизировало количество жертв", - заявил Тургумбаев в кулуарах заседания.

Также глава МВД назвал три версии крушения самолета Bek Air.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - рассказал глава МВД журналистам в кулуарах заседания правительства.

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