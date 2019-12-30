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  30 декабря 2019
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Военнослужащим Туркменистана продают «по выгодным ценам» продукцию местного производства, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В воинских частях военнослужащим Туркменистана продают «по выгодным ценам» продукцию, произведенную в подсобных хозяйствах Министерства обороны – овощи, фрукты, мясо, яйца. Об этом передают "Хроники Туркменистана", ссылаясь на туркменоязычное издание «Милли гошун».

Напомним, что животноводством и производством импортозамещающей продукции МВД и Минобороны начали с 2016 года. Как сообщали официальные медиа на тот момент, «животноводческий комплекс, подведомственный МВД, позволит обеспечить потребности данной структуры, а излишки мясо-молочной продукции планируется реализовать на внутреннем рынке».

В марте 2018 года президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил Минобороны открыть верблюжьи фермы.

В январе 2019, военные чиновники продемонстрировали главе государства успехи в работе подсобных хозяйства. В ведении одной только Таможенной службы содержатся 50 тысяч кур, которые за год снесли 11 миллионов яиц, а Пограничная служба изготавливает чехлы для сидений автомобилей и даже строительные материалы-, сообщали тогда государственные информационные издания.

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