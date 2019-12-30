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  30 декабря 2019
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В Таджикистане реализуются 11 инвестиционных проектов в сфере транспорта

CentralAsia (TJ) -  Одиннадцать государственных инвестиционных проектов в сфере транспорта реализуются в Таджикистане. По данным профильных государственных ведомств, сумма указанных инвестиционных проектов составляет свыше 8,5 млрд. сомони ($8,7 млрд.), передает Avesta.

В настоящее время продолжается реконструкция и строительство автомобильных дорог Душанбе – Бохтар, Худжанд – Исфара, Куляб – Шамсиддин Шохин, Шкев – Калаихумб, Куляб – Муминабад с проектной стоимостью более 4 млрд. ($413 млн.) сомони.

По данным источника, эти объекты будут сданы в эксплуатацию до празднования 30-летия Государственной независимости страны, то есть в 2021 году.

Также сообщается, что в 2020 году начнется осуществление проектов по реконструкции и строительству участка Обигарм – Нурабад автомагистрали Вахдат – Карамык на сумму 3,5 млрд. сомони.

Также начнется реализация проектов автомобильных дорог Калаихумб – Вандж с проектной стоимостью 2,2 млрд. сомони, Хулбук – Темурмалик на сумму 200 млн. сомони.

Запланировано строительство седьмого моста на реке Пяндж между Таджикистаном и Афганистаном в местности Кокул и автомобильной дороги, протяженностью 18 километров на сумму 70 млн. сомони.

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