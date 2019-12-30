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  30 декабря 2019
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Bek Air с участием лоббистов пыталась отменить сертификат IOSA, - вице-премьер Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что авиакомпания Bek Air с участием лоббистов различных уровней пыталась все эти годы отменить сертификат IOSA, чтобы осуществлять международные рейсы, передает Tengrinews.kz.

"Все наши авиакомпании, которые осуществляют международные перевозки, получили данный сертификат (IOSA). На внутренние перевозки тоже необходимо было это требование. Однако в 2016 году, вы знаете, была такая мощная кампания в СМИ. Некоторые журналисты и некоторые депутаты поддержали ее. В общем-то, может быть, они и правы. Нет необходимости на внутренних маршрутах соответствовать дополнительным требованиям. Когда уполномоченный государственный орган, Комитет гражданской авиации Министерства индустрии, внес это постановление, что требование IOSA необходимо и для внутренних перевозок, и для внешних, здесь есть какие-то элементы, так скажем, перестраховки. То есть дополнительные требования. Но мы прекрасно понимаем, что в авиации дополнительных требований, чтобы что-то лишнее, что бы помешало безопасности, просто не существует. Тем не менее было предписание Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции о том, что это нарушение прав предпринимателей, и министерство отменило это требование для внутренних рейсов", - сказал Скляр после заседания правительства. "Компания Bek Air с участием лоббистов различных уровней пыталась все эти годы отменить сертификат IOSA, для того чтобы они могли осуществлять и международные авиарейсы. Но министерство на это не пошло, несмотря на все это давление", - добавил заместитель премьер-министра.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алматы в столицу, не смог набрать высоту и врезался в двухэтажное здание, расположенное рядом со взлетно-посадочной полосой.

После катастрофы авиавласти страны приостановили полеты самолетов типа Fokker-100, а позже – и деятельность авиакомпании Bek Air.

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