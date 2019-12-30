В 2019 году правительство Казахстана внесло в парламент 32 законопроекта

CentralAsia (KZ) - На заседании правительства Казахстана о ходе исполнения плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проекте плана законопроектных работ правительства на 2020 доложил министр юстиции Марат Бекетаев, передает пресс-служба правительства РК.



Как отметил М. Бекетаев, план законопроектных работ правительства на 2019 год при утверждении предусматривал разработку и внесение в парламент 27 законопроектов. Однако, на основе предложений органов-разработчиков, с учетом внесенных в течение года поправок, планом в настоящее время предусматривается разработка 32 законопроектов. Все они внесены в парламент.

«Из них 3 законопроекта подписаны главой государства, 29 законопроектов находятся на рассмотрении парламента», — проинформировал министр.

В течение 2019 года в план вносились корректировки 10 раз. Указанными корректировками включены 4 законопроекта, перенесены сроки по 12 законопроектам, один законопроект был поделен на две части.

По словам М. Бекетаева, основными причинами нарушения сроков, установленных планом, являются проведение некачественного анализа правоприменительной практики на стадии разработки концепции законопроекта, а также отсутствие необходимого контроля со стороны первых руководителей государственных органов-разработчиков.

Кроме того, госорганами-разработчиками не проводилась соответствующая работа по обсуждению положений законопроектов целевыми группами.

Эти факторы привели к переносу сроков половины законопроектов, запланированных на 2019 год.

«В результате во II полугодии в Парламент было внесено не 13 законопроектов, а 25 законопроектов, то есть в 2 раза больше запланированного количества. Это, конечно, привело к обоснованной критике со стороны депутатов Парламента и Администрации Президента», — сказал М. Бекетаев.

По вопросам законопроектной деятельности было также проведено несколько совещаний. В результате проведенной работы Министерством юстиции разработаны поправки в некоторые решения, направленные на усиление контроля за законопроектной деятельностью и повышение качества законотворческой работы.

Указанные поправки предусматривают повышение ответственности ответственных лиц государственного органа-разработчика за перенос срока или нарушение сроков планируемого законопроекта.

Эти поправки согласованы со всеми министерствами. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении Канцелярии Премьер-Министра.

Кроме того, в целях совершенствования процедур разработки законов, общественного обсуждения Министерством юстиции разработан пакет законодательных поправок по вопросам совершенствования законотворческого процесса.

Соответствующий законопроект одобрен на заседании Правительства и в ближайшее время будет внесен в Парламент.

«По нашему мнению, вышеупомянутые вопросы положительно повлияют на качественное планирование законопроектной работы Правительства, а также на своевременное внесение законопроектов в Правительство и Парламент», — отметил министр.

Также Марат Бекетаев доложил о проекта Плана законопроектных работ на 2020 год.

Министерство юстиции совместно с членам МВК по вопросам законопроектной деятельности разработало проект Плана законопроектных работ Правительства на 2020 год.

Проект Плана сформирован на основе задач, определенных Президентом и стратегическими документами государства.

Проект Плана предусматривает разработку 17 законопроектов. Разрабатываемые законопроекты направлены на дальнейшее развитие различных отраслей. Например, вопросы социального обеспечения, физической культуры и спорта, воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих.

В предстоящем году предполагается разработка новых проектов законов «О контроле специфических товаров», «О растительном мире» и «О ветеранах».

В проекте плана предусмотрен ряд законопроектов, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана, а также предвыборной программы Президента. Это законопроекты по вопросам государственных закупок, физической культуры и спорта, расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

К примеру, разработка законопроекта по вопросам государственных закупок будет способствовать эффективному проведению государственных закупок в результате упрощения процедур закупок и устранения излишнего регулирования процедур проведения.

Из разрабатываемых законопроектов наибольшее количество законопроектов приходятся на Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Министерство труда и социальной защиты населения — по 3 законопроекта.

Министерствами финансов, национальной экономики, иностранных дел, культуры и спорта, геологии и природных ресурсов будут разработаны по 2 законопроекта.

Министерством обороны будет разработан один законопроект.

Как отметил министр, срок предоставления законопроектов в Парламент был пересмотрен в сторону равномерности.

Таким образом, из 17 законопроектов, предусмотренных проектом Плана, в I полугодии 2020 года планируется внести в Парламент 8 законопроектов, а во II полугодии — 9 законопроектов.

Проект Плана согласован со всеми государственными органами и Администрацией Президента.