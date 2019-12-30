Россельхознадзор выявил еще 2 белорусские компании, применяющие схемы ложного транзита при поставках продукции в Казахстан и Кыргызстан

Россельхознадзор

CentralAsia (KZ) - Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Республики Беларусь в Казахстан и Кыргызстан транзитом через территорию Российской Федерации.

В результате проведения мониторинга данных информационных систем Россельхознадзора выявлены новые белорусские компании – посредники (ООО «Ресурс-2020», ООО «КРТЛМЯС»), которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Казахстан и Кыргызстан.

В связи с этим Россельхознадзор c 28 декабря 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров через территорию Российской Федерации в адреса казахских, киргизских и армянских хозяйствующих субъектов, перевозимых указанными компаниями-посредниками.

Пропуск подконтрольных товаров, перевозимых этими компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана намерения принять продукцию, поставляемую указанными посредниками.