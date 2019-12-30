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  30 декабря 2019
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Глава Туркменистана вручил конной группе «Галкыныш» $50 тысяч

CentralAsia (TM) -  Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 29 декабря в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе вручил группе конных игр «Галкыныш» $50 тыс.

Денежный приз группа получила за выдающиеся достижения. В уходящем году джигиты «Галкыныша» со своими ахалтекинцами выступали в Бахрейне и Китае. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

— Мастерство группы, её большие успехи играют стимулирующую роль в развитии коневодства в Туркменистане, пробуждают любовь у подрастающего поколения к спорту, коням, способствуют преемственности коневодческих традиций туркменского народа, — заявил президент на встрече с коллективом «Галкыныша».

Создать конную группу предложил в 2007 году сам туркменский лидер. Группа — неоднократный призёр международных выставок и цирковых фестивалей.

В Международном конноспортивном комплексе имеется специальный манеж, построенный для тренировок группы «Галкыныш».

Напомним, в мае прошлого года группа «Туркменские джигиты» вместе с конной группой «Галкыныш» удостоилась главного приза — «Золотого Гаэтано» — Первого международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке» в Санкт-Петербурге — северной столице России.

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