В 2019 году были задержаны 588 узбекистанцев, находившихся в международном розыске

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CentralAsia (UZ) - За прошедшие 11 месяцев текущего года были задержаны 588 граждан Узбекистана, находившихся в международном розыске. В настоящее время проводятся мероприятия по возвращению в страну еще 50 узбекистанцев, числившихся в розыске.

Об этом было заявлено в ходе брифинга, состоявшегося 26 декабря в Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.

При этом точное число граждан, находящихся в международном розыске, до сих пор неизвестно.

Ранее газета «Право» («Ҳуқуқ») Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила о том, что в 50 процентах случаев поиски разыскиваемых граждан длятся более 5 лет, а большинство из них скрываются на территории России и арабских государств.

По официальным данным, в период с 2015-го по 2018-й год для экстрадиции в Узбекистан лиц, находившихся в международном розыске, было потрачено около 30 млн сумов бюджетных средств.