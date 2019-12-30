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  30 декабря 2019
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В трех столовых рынка «Саховат» в Душанбе произошли пожары

CentralAsia (TJ) -  В ночь на 30 декабря сразу в трех столовых, расположенных на душанбинском рынке «Саховат», произошли пожары, передает Радио Озоди.

В результате пожара столовые «Сафо» (быв. Ходжиён») и «Сомониён» сгорели чуть ли полностью, «Навруз» частично разрушен, сообщили Радио Озоди в дежурной части Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Как уточняется, сообщение о возгорании огня поступило в 2.30 ночи. На место прибыли несколько пожарных расчетов. Тушение пожара продолжалось один час. Сгорела территория рынка площадью 1500 кв. м. Сообщается, что от пожара пострадали и несколько помещений, расположенных рядом со столовыми.

Причина возгорания пока неизвестна. По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, создана специальная комиссия, которая изучит причин пожара и уточнит размер нанесенного ущерба.

Пожары на рынках Таджикистана случались и раньше. Чаще всего по результатам официальных проверок, причинами пожаров назывались несоблюдение мер безопасности.

Напомним, 4 ноября в Душанбе произошел пожар в строящейся гостинице «Сомониён», заказчиком которой является Исполнительный аппарат президента Таджикистана, а подрядчиком - компания «Исмоили Сомони – 21-й век». Что стало причиной пожара, до сих пор остается загадкой.

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