Таджикистан и Туркменистан могут открыть торговые дома в Душанбе и Ашхабаде

CentralAsia (KZ) - Вопросы развития таджикско-туркменских торгово-экономических связей обсуждены накануне в Ашхабаде, столице Туркменистана, передает Avesta.



Посол Таджикистана в Туркменистане Фаррух Шарифзода встретился в Ашхабаде с министром коммерции и экономических связей Туркменистана Оразмиратом Гурбанназаровым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двухсторонних торгово-экономических связей.

Собеседники выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества и выступили за его развитие в инвестиционной, инновационной и сельскохозяйственной сферах.

Также были обсуждены вопросы открытия Торгового центра Таджикистана в Ашхабаде и Торгового дома Туркменистана в Душанбе.