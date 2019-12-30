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  30 декабря 2019
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Таджикистан и Туркменистан могут открыть торговые дома в Душанбе и Ашхабаде

CentralAsia (KZ) -  Вопросы развития таджикско-туркменских торгово-экономических связей обсуждены накануне в Ашхабаде, столице Туркменистана, передает Avesta.

Посол Таджикистана в Туркменистане Фаррух Шарифзода встретился в Ашхабаде с министром коммерции и экономических связей Туркменистана Оразмиратом Гурбанназаровым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двухсторонних торгово-экономических связей.

Собеседники выразили удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества и выступили за его развитие в инвестиционной, инновационной и сельскохозяйственной сферах.

Также были обсуждены вопросы открытия Торгового центра Таджикистана в Ашхабаде и Торгового дома Туркменистана в Душанбе.

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