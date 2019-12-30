В США презентовали роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» на английском языке

CentralAsia (UZ) - В конце прошлой недели в посольстве Узбекистана в Вашингтоне состоялась презентация впервые изданной в США на английском языке книги Абдуллы Кадыри «Bygone days» («Минувшие дни»). Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Перевел роман американский ученый Марк Риз. Он был одним из первых волонтеров Корпуса мира в Узбекистане, где проработал в этом качестве в 1994–1996 годах.

Сообщается, что работа над переводом романа длилась более пятнадцати лет. При активной поддержке посольства, узбекистанцев в США, а также узбекских экспертов процесс выхода в свет романа заметно ускорился. Книга поступила в продажу.

Ранее сообщалось, что полная версия фильма «Минувшие дни», снятого режиссером Юлдашем Агзамовым 50 лет назад, была отреставрирована и оцифрована с негативной кинопленки. Спонсором этой инициативы стал российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов.

Полная оцифрованная версия фильма была показана по 10 телеканалам Узбекистана 27 декабря текущего года. Показ фильма, снятого по роману выдающегося писателя Абдуллы Кадыри, был приурочен к 125-летию со дня рождения писателя.