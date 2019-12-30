В Ташкенте арестовали предпринимателя-птицевода «Ойбека-Фаберже», которогоо хвалил Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - 42-летний предприниматель Ойбек Миралиев, известный как один из основных игроков птицеводческого бизнеса в Узбекистане, и его младший брат Эльдор повторно взяты под стражу.

23 декабря Ташкентский городской суд по уголовным делам избрал в отношении братьев Миралиевых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, передает centralasian.org.

Как сообщила адвокат Ойбека Миралиева Ёкутхон Худоёрова, новое уголовное дело в отношении братьев Миралиевых возбуждено Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана. По словам адвоката, Миралиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 («Мошенничество») УК республики.

Родственники Ойбека Миралиева говорят, что 19 декабря Яшнабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента прекратил уголовное дело, возбужденное ранее против братьев Миралиевых (Ойбека и Эльдора). (В распоряжении редакции имеется копия данного постановления).

Адвокат Ёкутхон Худоёрова сказала, что районный суд прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления в деяниях братьев Миралиевых. Однако, по ее словам, сразу после прекращения первого уголовного дела братьев Миралиевых увезли в Генеральную прокуратуру, где в отношении них было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

Родственники братьев Миралиевых уверены, что за возбуждением нового уголовного дела стоят «всесильные чиновники, имеющие возможность повлиять на суд».

– Братьев целых три месяца держали под стражей, но в конечном итоге не смогли найти признаков преступления в их деяниях. Суд признал дело сфабрикованным. Однако после Генпрокуратура открыла новое дело. Поэтому суд в избрал в отношении братьев Миралиевых меру пресечения в виде заключения их под стражу сроком на два месяца. Кажется, заказчик настолько всесилен, что может отдавать приказы Верховному суду, – говорит один из родственников Ойбека Миралиева.

По словам родственников, сотрудники правоохранительных органов изъяли все документы в офисе компании братьев Ойбека, Эльдора и Сардора Миралиевых.

Чиновник, ознакомившийся с документами следствия, сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела у Ойбека Миралиева временно изъяли автомобиль марки Mercedes Maybach стоимостью 170 тысяч долларов США.

Источник в правоохранительных органах республики говорит, что Ойбека и Эльдора Миралиевых обвиняют в том, что братья взяли у одного из известных узбекских предпринимателей 7 миллионов долларов США и не вернули ему эти деньги обратно.

Как пишет интернет-издание Jahon.uz, за арестом предпринимателя Ойбека Миралиева кроются интересы одного из крупных криминальных авторитетов Узбекистана.

Один из узбекских чиновников, сообщил, что сверху папки с материалами уголовного дела поставлена печать «на контроле».

По его словам, «дело братьев Миралиевых находится на контроле руководителя Администрации президента и Генпрокуратуры».

Он добавил, что конфискованные у предпринимателя денежные средства будут потрачены на строительство спортивной арены в Ташкенте.

Адвокат Ёкутхон Худоёрова говорит, что ГУВД Ташкента начало следствие по уголовному делу в отношении Ойбека и Эльдора Миралиевых в феврале этого года.

– Но, не найдя состава преступления, дело закрыли. 21 декабря Генпрокуратура заочно объявила в розыск Ойбека Миралиева, а 23 декабря его взяли под стражу. Уголовное дело в отношении моего подзащитного возбуждено на основании заявления Лолы Рахимовой, жены его бывшего бизнес-партнера, предпринимателя Гафура Рахимова, а также его свояченицы, – говорит адвокат предпринимателя.

В постановлении Ташкентского городского суда по уголовным делам ​значатся имена Лолы Рахимовой и ее младшей сестры Гузаль Камолходжаевой.

Адвокат, ссылаясь на следственные материалы, говорит, что Ойбек Миралиев подозревается в присвоении 650 тысяч долларов США, полученных от продажи объекта недвижимого имущества сестры Лолы Рахимовой.

– В своем заявлении Лола Рахимова также указала на то, что Ойбек Миралиев присвоил ее автомобиль марки Mercedes Maybach. Кроме того, в ее заявлении говорится, что Ойбек Миралиев присвоил в общей сложности 7 миллионов долларов, принадлежавших семье Рахимовых, – говорит адвокат Ёкутхон Худоёрова.

Однако она уверена, что дело в отношении братьев Ойбека и Эльдора Миралиевых «полностью сфабриковано».

– Посадив Ойбека в тюрьму, заинтересованные круги пытаются отобрать у него все недвижимое имущество и компании, – добавила адвокат.

В ходе следствия следователи МВД Узбекистана признали безосновательными обвинения, выдвинутые против Ойбека Миралиева и его младшего брата.

Родственники Ойбека Миралиева в разговоре с журналистом нашего радио утверждают, что за уголовным делом в отношении предпринимателя стоят высокопоставленные правительственные чиновники, тесно связанные с Гафуром Рахимовым.

26 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана отказались комментировать «дело Миралиева».

В течение последних десяти лет Ойбек Миралиев, известный в бизнес-кругах по прозвищам «Ойбек-яйцо», «Ойбек-Фаберже» и «Киндер сюрприз», считается основной фигурой в птицеводческом бизнесе Узбекистана.

В документах от 2011 года он указан в качестве совладельца птицефабрики «Сардоба Паранда» в Карманинском районе Навоийской области.

Напомним, что в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил птицеводческий комплекс братьев Миралиевых в Ташкенте и похвалил братьев-предпринимателей за проделанную работу.