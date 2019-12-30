Все бы выжили, если бы не столкновение с домом, - глава Bek Air о крушении самолета в Алматы

CentralAsia (KZ) - Глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов во время общения с журналистами касательно авиационной катастрофы в Алматы рассказал, что самолет мог бы остаться целым, если бы не столкновение с частной постройкой, передает nur.kz.

"Самолет может сесть без шасси и без двигателя, но он не проектируется так, чтобы остаться целым при столкновении с капитальной постройкой. Самолеты не корректируют для столкновения с домами. Если бы он не врезался в нее – остался бы цел. И все бы выжили", - отметил он.

На данный момент, по его словам, девять самолетов компании располагаются в южной столице.

"В 2016 году был разговор отдельный с властями, что никто не против сертификации. Но было требование внести IATA - международную ассоциацию перевозчиков.

Это негосударственное объединение, и если государство решило взять их стандарты, то мы не против, но только от своего имени. Нужны прописанные в законодательстве стандарты.

Если Казахстан присоединился к международным договорам, но никак не к НПО, то мы проходим сертификацию, которая требуется государством. Международные мы не проходим ", - сказал Жамасултанов.

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