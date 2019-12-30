Новогоднее обращение генсека ООН: активность молодежи вселяет надежду (видео)

CentralAsia (CA) - Свое новогоднее послание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посвятил молодым людям, которые активно выступают за социальную справедливость, гендерное равенство и права человека и участвуют в борьбе с изменением климата, передает служба новостей ООН.

«Ваше поколение находится на передовых позициях, ваша деятельность – в центре внимания. Ваш энтузиазм и ваша целеустремленность воодушевляют меня, - говорится в заявлении главы ООН. – Вы справедливо требуете участия в формировании будущего. Я солидарен с вами. Организация Объединенных Наций солидарна с вами, ООН -- это ваша организация».

В своем обращении Генсек напомнил о трудностях, с которыми сталкивается международное сообщество: неравенство, распространение языка вражды, войны и глобальное потепление. «Изменение климата не только проблема долгосрочного характера – очевидно, что она уже сегодня представляет опасность», - убежден глава ООН. «Мы не можем позволить себе стать поколением, которое бездействовало, пока на планете бушевал пожар», - добавил он.

Генеральный секретарь сообщил, что в 2020-ом, в год 75-летия ООН, будет дан старт Десятилетию действий для выполнения Целей устойчивого развития – «дорожной карты борьбы за справедливую глобализацию». В реализации этой и других инициатив Антониу Гутерриш возлагает большие надежды на молодежь.

В этом контексте глава ООН призвал молодых людей и дальше «открыто выражать свое мнение». «Продолжайте мыслить масштабно, - сказал он. - Открывайте новые горизонты. Будьте и дальше настойчивы».

В заключение Генеральный секретарь пожелал всем жителям планеты мира и счастья в 2020 году.