Назначен новый глава аэропорта Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Председателем Правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев назначен Габит Тажимуратов, говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Тажимуратов Габит Калиевич родился 23 марта 1972 года. В 1997 году окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. Москва, РФ) по специальности – техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей, в 2000 году Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы) по специальности – правоведение. В 2018 году окончил Международную Бизнес Школу «IBS Astana» и «EU», получив звание Магистра делового администрирования и диплом Европейского университета.

Трудовой стаж:

1993 – 1994 гг. рабочий РЭУ - 5, г. Москва;

1994 – 1995 гг. рабочий 1-го разряда Су № 19, ГМП Мосинжстрой, г. Москва;

1998 - 1999 гг. ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы;

1999 – 2001 гг. главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация», г. Алматы;

2001-2002 гг. главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК г.Астана;

2002 - 2003 гг. начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2003 - 2008 гг. начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;

2008 - 2010 гг. начальник управления развития гражданской авиации Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;

2010 - 2014 гг. заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан.

2014 - 2015 гг. заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК).

2015 - 2019 гг. заместитель председателя Правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана».

С 2019г. занимал должность заместителя председателя Правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по инфраструктурному обеспечению.

Награжден: юбилейной медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл», благодарственными письмами Президента РК и других государственных органов. В 2015 году награжден нагрудным знаком "Құрметті авиатор".

Женат, воспитывает троих детей.