Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 30 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

В начале беседы главы государств обменялись искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями по случаю наступающего Нового года, сообщила пресс-служба президента.

Как отметили в пресс-службе, 2019 год стал важным этапом в укреплении двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Наблюдались интенсивные взаимные обмены, отмечен двукратный рост показателей торговли, продвигаются проекты кооперации в сфере промышленности и транспорта, расширяется межрегиональное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

В ходе разговора лидеры высоко оценили итоги второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Рассмотрены также перспективы узбекско-кыргызского взаимодействия и график совместных мероприятий в 2020 году.