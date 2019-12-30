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  30 декабря 2019
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Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 30 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

В начале беседы главы государств обменялись искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями по случаю наступающего Нового года, сообщила пресс-служба президента.

Как отметили в пресс-службе, 2019 год стал важным этапом в укреплении двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Наблюдались интенсивные взаимные обмены, отмечен двукратный рост показателей торговли, продвигаются проекты кооперации в сфере промышленности и транспорта, расширяется межрегиональное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

В ходе разговора лидеры высоко оценили итоги второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Рассмотрены также перспективы узбекско-кыргызского взаимодействия и график совместных мероприятий в 2020 году.

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