Генпрокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении главы Ферганы Шухрата Ганиева, приказавшего прочитать поминальную молитву

CentralAsia (UZ) - Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, 2 декабря в ходе совещания хоким Ферганской области Шухрат Ганиев действительно употребил грубые выражения и оскорбления. При этом согласно Уголовно-процессуальному кодексу, прокуроры не увидели реальной угрозы человеческой жизни.

Исходя из этого, в правительство было направлено письмо, чтобы они рассмотрели вопрос о привлечении хокима Ферганы к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в сети распространилась аудиозапись, на которой глава Ферганской области Шухрат Ганиев критикует положение дел в регионе. На аудио можно услышать, как хоким области говорит о проблемах света и газа, а также о последних событиях в Кувинском районе.

В начале декабря в Кувинском районе люди вышли с протестом на улицу и перекрыли дорогу, требуя газа и света. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате на дороге образовалась пробка. Тогда местные жители требовали встречу с хокимом области.

Глава Ферганы спросил у хокима района Равшана Курбанова, когда «чиновники прочитают поминальную молитву тому блогеру, который написал о протестах».

Равшан Курбанов отметил, что в отношении блогера были приняты соответствующие меры, но Шухрат Ганиев раскритиковал его и попросил «довести дело до поминальной молитвы».

В пресс-службе Ферганского областного хокимията заявили, что это фейковое аудио.

«Эти слова Шухрат Ганиев не говорил ни на одном мероприятии. Он никогда не оказывал давления на журналистов и блогеров. Хоким области не критиковал главу Кувинского района», - сказали в пресс-службе.