Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга по телефону

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы двух государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба президента.

Отмечено, что нынешний год стал важным историческим периодом в укреплении добрососедства, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Этому способствовали плодотворные итоги государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан.

Подчеркнуты активизация двусторонних контактов на разных уровнях, развитие межпарламентского и межрегионального взаимодействия, рост объемов торговли, успешная реализация проектов кооперации в машиностроении, транспорте и логистике, расширение культурно-гуманитарных связей в рамках Года Казахстана в Узбекистане.