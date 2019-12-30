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  30 декабря 2019
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Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга по телефону

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы двух государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба президента.

Отмечено, что нынешний год стал важным историческим периодом в укреплении добрососедства, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Этому способствовали плодотворные итоги государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан.

Подчеркнуты активизация двусторонних контактов на разных уровнях, развитие межпарламентского и межрегионального взаимодействия, рост объемов торговли, успешная реализация проектов кооперации в машиностроении, транспорте и логистике, расширение культурно-гуманитарных связей в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

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