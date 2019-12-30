В праздники медучреждения Узбекистана будут работать круглосуточно

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане Новогодние праздников в этом году пришлись на 31 декабря, 1 и 2 января. В праздничные и выходные дни с целью обеспечения приятного отдыха граждан, гостей страны и туристов во всех регионах организуются культурно-просветительские мероприятия, праздничные программы, выставки потребительских товаров со сниженными ценами.

Учитывая это, в праздничные дни во всех медицинских учреждениях страны налажена деятельность врачей и средних медицинских работников на основе дежурства и соответствующего графика, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В частности, в праздничные дни в существующих в системе Министерства здравоохранения 2 351 амбулаторно-поликлиническом учреждении, всех больницах районных, областных и республиканского уровней, научно-практических медицинских центрах, клиниках медицинских высших образовательных учреждений и существующих 218 родильных комплексах медработники будут обслуживать население на основе дежурства.

Больницы экстренной медицинской помощи и служба “скорой помощи” будет работать как обычно, непрерывно. Ммедицинскую помощь населению будут оказывать в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 региональных филиалах, всех отделениях в системе районных и городских медицинских объединений.

Как отметили в Минздраве, сегодня через эту систему ежедневно обслуживается свыше 10 тысяч вызовов, более 2,5 тысяч больных госпитализируются в учреждения экстренной медицинской помощи.

В стране на каждые 13 тысяч населения служит одна машина “скорой помощи”.