Главы Узбекистана и Таджикистана поздравили друг друга с праздником

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры двух государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с наступлением нового 2020 года, сообщила пресс-служба президента.

Отмечено, что нынешний год войдет в историю двусторонних отношений как период дальнейшего развития и укрепления многовековых уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

В этом контексте особо подчеркнута важность итогов второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в столице Узбекистана в ноябре этого года.