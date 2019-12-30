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  30 декабря 2019
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Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  30 декабря состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Лидеры двух братских стран обменялись искренними поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба президента.

С удовлетворением отмечены плодотворные итоги состоявшихся в ноябре этого года визита Президента Туркменистана в Узбекистан и второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

В качестве важных результатов двустороннего сотрудничества названы укрепление отношений в духе добрососедства и стратегического партнерства, рост объемов экспортно-импортных операций, успешно реализуемые проекты кооперации в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности и транспорта.

Подчеркнута важность расширения культурно-гуманитарного обмена.

В ходе беседы также обсуждены вопросы регионального взаимодействия и международной политики.

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