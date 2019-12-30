Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга с Новым годом

CentralAsia (UZ) - 30 декабря состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Лидеры обменялись искренними поздравлениями и теплыми пожеланиями в связи с наступающим новым – 2020 годом, сообщила пресс-служба.

Подчеркнуты достигнутые в уходящем году важные результаты в укреплении узбекско-казахстанских отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Динамично растут объемы товарооборота, расширяется кооперация в области промышленности и транспорта, активизировались межрегиональные и гуманитарные контакты. Успешно проведены мероприятия в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

С глубоким удовлетворением отмечены плодотворные итоги второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте в ноябре этого года.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки.