Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Узбекистан 5-6 января

CentralAsia (UZ) - Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что в рамках визитов он встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Центральной Азии.

По данным МИД Узбекистана, госсекретарь посетит Узбекистан с 5 по 6 января. Предполагается, что он встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с главой МИДа Абдулазизом Камиловым.

Программа визита предусматривает проведение в МИДе двусторонних переговоров, на которых планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американской встречи на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, а также обменяться мнениями по международной проблематике.

Кроме того, 6 января госсекретарь США примет участие в министерской встрече формата «Центральная Азия — США» («С5+1»). Стороны обсудят вопросы регионального сотрудничества, в частности пути активизации экономического взаимодействия, укрепления безопасности границ, а также интеграции Афганистана в торговые и транспортные системы Центральной Азии.