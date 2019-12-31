С 1 января к Узбекистану переходит председательство в СНГ

CentralAsia (UZ) - С 1 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с решением Ашхабадского саммита СНГк Узбекистану переходит председательство в Содружестве, сообщает пресс-служба МИДа.



Председательство в СНГ будет осуществляться в соответствии с разработанной Узбекистаном Концепцией, а также планами и программами по различным направлениям сотрудничества, принятыми в рамках организации.

Узбекистан будет одновременно председательствовать в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств-участников при уставных и других органах Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.

В рамках председательства запланировано проведение около 70 мероприятий различного уровня и формата, в том числе в г.Ташкенте состоятся заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета, Межпарламентской Ассамблеи, Экономический форум, Форум регионов, Форум научной и творческой интеллигенции и другие.

В период председательства Узбекистана планируется подготовка и принятие более 10 концептуальных документов, направленных на дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия.