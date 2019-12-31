В Казахстане полицейские оштрафовали водителя за «новогодний автомобиль»

CentralAsia (KZ) - Необычный новогодний автомобиль проехал по дорогам Актау. Житель города Виталий решил оригинально поздравить горожан с наступающим Новым годом, украсив свою машину разноцветными светящимися гирляндами. Затею оценили все, кроме дорожных полицейских, передает инАктау.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Настующим Новым Годом Публикация от Виталий (@aktau.dgohni)29 Дек 2019 в 10:31 PST

35-летний мужчина признается, что к значимым праздникам всегда старается оформить свою "красавицу" и поднять окружающим настроение.

"Например, в этом году к 9 мая я стилизовал машину под тематику военных лет. Что касается Нового года, то в прошлом году была, в основном, мишура, но в этом году я решил придумать что-то более веселое и повесил гирлянду на всю машину. Когда езжу по городу, люди очень положительно реагируют – водители одобрительно сигналят, пешеходы фотографируют. А я что? Я просто хочу подарить людям положительные эмоции", - говорит автомобилист.

Среагировали на светящийся автомобиль и сотрудники ДПС.

"Меня остановили на дороге полицейские, проверили документы, потом связались, видимо, с начальством. Они спросили, можно ли мне так ездить, получив одобрение, меня отпустили. А вчера остановили другие сотрудники ДПС, сняли задние номера у машины и выписали штраф на 12 МРП (30 300 тенге = $80). Если оплачу до конца года, то 6 МРП будет. Наверно, у них настроение плохое было", - говорит мужчина.

Виталий работает промышленным альпинистом. Живет с супругой и дочерью, которые, несмотря на произошедшую неприятность, поддержали папу.