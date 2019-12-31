Парламент Таджикистана работает 31 декабря

CentralAsia (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассматривает финансовое соглашение по проекту «Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области» сегодня, 31 декабря на заседании шестой сессии пятого созыва.



Как сообщили «Авеста» в нижней палате парламента страны, в повестку дня очередного заседания парламента, последнего в уходящем году, внесены четыре вопроса.

По данным источника, все вопросы носят финансовый характер. В частности, депутаты на предмет ратификации рассмотрят кредитное соглашение между Таджикистаном и Саудовским Фондом Развития по проекту «Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области».

В повестку дня заседания также включен вопрос о внесении изменения в закон РТ «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год».