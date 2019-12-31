«Шокирующие предсказания» на 2020 год от датского Saxo Bank

CentralAsia (CA) - Эксперты датского Saxo Bank вновь опубликовали шокирующие прогнозы на 2020 го. В их список входят в основном маловероятные события, способные оказать значительное влияние на рынки. По статистике за последние 17 лет, сбывается примерно два из 10 прогнозов. Но, как правило, чуть позже предсказанного срока.

«Нефтедоллары»

В 2020 году добыча сланцевой нефти в США сократится из-за низкой доходности инвестиций в эту отрасль. Страны ОПЕК и Россия не упустят возможность воспользоваться ситуацией и объявят о новом сильном уменьшении добычи традиционной нефти.

Одновременно с этим произойдет следующий этап IPO компании Aramco, он будет успешным. Инвесторы получат желаемую оценку актива за пределами Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп будет в ярости, потому что дорогая нефть тормозит экономический рост. Российские чиновники, наоборот, будут ликовать — в бюджет потекут нефтедоллары.

Россия между «чёрной и зеленой» энергетикой

Согласно одному из прогнозов Saxo Bank, Россия окажется в выигрыше как в «зеленой», так и в «черной» энергетике.

«В 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, не упускают возможность и объявляют о новом сильном сокращении добычи. Одновременно следующий этап IPO компании Aramco обеспечивает ее желаемую оценку для инвесторов за пределами королевства. Захваченный врасплох, рынок нефти спешит покрыть короткие позиции, хеджеры стремятся закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен, и марка Brent возвращается к $90 за баррель», - говорится в документе.

Отмечается, что «для России это огромная выгода», так как бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в 49 долларов».

Девальвация доллара во всем мире

Менее оптимистичен прогноз Saxo Bank относительно США. Автор считает, что для финансирования новых расходов администрации Дональда Трампа и ФРС придется раздуть до неимоверной величины дефицит бюджета. Однако есть вариант, что по мере углубления стимулирующих мер резко вырастет инфляция и с рынка начнут вылетать «компании-зомби». Понимание того, что ФРС будет держать процентную ставку предельно низкой, приведет к крутой девальвации доллара во всем мире.

Еще один прогноз насчет США касается возможного кризиса в условиях экономического спада. Если Трамп поймет, что ему грозит сокрушительное поражение на выборах, он теоретически может перестроить систему налогообложения бизнеса в пользу внутреннего производства по принципу якобы честной и свободной торговли. Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом. Это приведет к претензиям торговых партнеров, но им предложат перенести производство в США и избежать налога.

Что касается выборов, то банк допускает, что они дадут демократам и президентское кресло, и контроль над обеими палатами конгресса. Победу им принесут голоса женщин и миллениалов. Последующий перевод системы медицинского обслуживания Medicare на всеобщий масштаб и снижение цен на фирменные лекарства намного снизят прибыльность этой отрасли.

Азия подкосит доллар

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций при поддержке Китая и России создаст новую резервную валюту — Asian Drawing Right, или ADR. Один ADR, этот «рубль/юань», будет поначалу равен двум долларам США, что сделает его самой крупной в мире валютной единицей.

«Этот шаг вполне очевидно направлен на устранение американского доллара из региональной торговли. Местные экономики смогут заключать контракты в новой валюте», — говорит Якобсен.

Страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся к заключению контрактов в новой валюте, понимая значимость азиатского рынка. Переденоминация значительной доли международной торговли в другую валюту обрушит «американца».

Всего за несколько месяцев USD ослабнет на 20%.

Венгрия вне Евросоюза

Венгрия покинет Евросоюз. По мере введения премьером Виктором Орбаном ограничений различных демократических свобод договариваться с Брюсселем Будапешту будет все сложнее. Европейских траншей будет все меньше, а форинт начнет снижаться на фоне опасений, что европейские компании пересмотрят свои инвестиционные планы в Венгрии.

