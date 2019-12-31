В Таджикистане власти передали нуждающимся новогодние подарки. Их оплатили предприниматели

CentralAsia (TJ) - Администрация столичного района Сомони (в Душанбе) направила письма в адрес предпринимателей и частных компаний с просьбой подготовить новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот. Копия письма выставлена в социальных сетях.

Авторы письма просили купить 200 новогодних подарков и передать их в администрацию до 25 декабря.

Власти сообщают, что призыв о помощи сиротам и обездоленным сделан по поручению правительства страны. Сотрудник общего отдела администрации района Сомони на условиях анонимности сказал 27 декабря в беседе с Радио Озоди, что на сегодняшний день подарки собраны и уже переданы нуждающимся.

«Мы сейчас собираем копии протоколов о переданных подарках со всех отделов. Как будет подытожена информация, мы передадим ее прессе. Нуждающиеся обратились в отдел социальной защиты, были составлены списки, на основании чего были распределены подарки», - отметил источник.

Источник сообщил, что, действительно, новогодние подарки подготовили предприниматели и хукумат распределил их среди малообеспеченных семей. На вопрос почему подарки закуплены не за счет средств районного бюджета, а за счет предпринимателей, собеседник Радио Озоди не ответил.

Некоторые из предпринимателей сообщили, что сбор подарков для нуждающихся по просьбе хукумата происходит не только в новый год, но и в другие праздники – День матери, Навруз, День независимости, религиозные праздники Иди Курбон и Рамазон, и они вынуждены исполнять «поручение». В противном случае власти создают препятствия в их бизнесе.

Насриддин Султонов, предприниматель из Душанбе, сказал, что с подобной «просьбой» к нему и десяткам других бизнесменов местные власти обращаются перед каждыми праздниками и они вынуждены ее исполнять.

«Мы предприниматели и платим государству налоги. Власти должны часть налогов направлять на нужды малоимущих слоев населения. Это первостепенная задача властей. Тот предприниматель, который хочет оказать благотворительность, сам может определить, кому оказать помощь. Я думаю, что ни в одной стране мира власти не требуют от представителей частного сектора принудительной благотворительности», - говорит собеседник.

По его словам, лучше бы власти облегчили условия для ведения и развития бизнеса, тогда предприниматели платили бы больше налогов и за счет этого государство решало бы социальные проблемы.

В прошлом году власти начали беспрецедентную подготовку к празднованию 30-я независимости Таджикистана и попросили предпринимателей до 2021 года построить в сельских местностях современные бани, салоны красоты и парикмахерские. Комитет по строительству и архитектуре подготовил проекты подобных объектов для бизнесменов.