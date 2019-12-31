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  31 декабря 2019
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Новогодний салют в Ташкенте отменил хокимият

CentralAsia (UZ) -  Хокимият Ташкента предупреждает жителей города, что в этом году новогоднего салюта в столице не будет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, от жителей поступает много вопросов о праздничном салюте. Однако провести его не удастся. В хокимияте пояснили, что причина отказа от салюта – неподходящие погодные условия.

Вчера, 30 декабря, по столице разъезжали новогодние автобусы на фоне которых можно было сделать селфи.

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