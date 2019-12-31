Где Новый год встречают раньше и позже всех?

Инсталляция на площади Ала-Тоо

CentralAsia (KZ) - Первыми в мире Новый год встречают жители Кирибати - островного государства, расположенного в западной части Тихого океана. На Кирибати Новый год наступает 31 декабря в 16:00 по бишкекскому времени.

В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал: если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати будут встречать Новый Год раньше всех. Поэтому после выборов страна разделилась на три часовых пояса, и теперь в самой восточной части праздник встречают первыми на планете, передает 112.ua.

Через 15 минут к празднованию Нового года подключается остров Чатем (Новая Зеландия). Этот остров отдален от основных островов Новой Зеландии, находится в специальном часовом поясе.

Спустя час после Кирибати (+1.00) Новый год встречают жители Новой Зеландии и полярники с Южного полюса в Антарктиде.

+2.00 - Новый год приходит к жителям крайней восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов (Науру, Тувалу).

+2.30 - Новый год наступает на острове Норфолк (Австралия), а в 15:00 - на части восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторых тихоокеанских островах (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и др.)

+3.30 - Южная Австралия (Аделаида).

+4.00 ( 20.00 по бишкекскому времени) - Штат Квинсленд в Австралии (Брисбен), часть России (Владивосток) и некоторые острова (Папуа-Новая Гвинея, Марианские острова).

+4.30 - Северные территории Австралии (Дарвин).

В 21:00 по бишкекскому времени (+5.00) Новый год встречают в Японии и обеих Кореях (Северная и Южная).

Через час после Японии Новый год приходит на оставшиеся территории Австралии и на часть Юго-Восточной Азии.

В 23.00 по бишкекскому времени Новый год встречают в Индонезии и на оставшейся части Юго-Восточной Азии.

В 00.00 празднование Нового года. Из стран Центральной Азии он наступает в Казахстане и Кыргызстане.

В 01.00 по бишкекскому времени Новый год из стран Центральной Азии наступает в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.

Через 12 часов после празднований Нового года в Кирибати, праздник приходит в Восточную Европу (Румыния, Греция, Украина). В это же время Новый год встречают в Турции, Израиле, Финляндии.

Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними. Здесь праздник наступает в 17:00 1 января по бишкекскому времени.



