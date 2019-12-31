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  31 декабря 2019
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В Узбекистане с 1 февраля увеличат размеры зарплат

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 1 февраля 2020 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям будет увеличен в 1,07 раза.

Как следует из постановления главы государства, опубликованном УзА, с 1 февраля 2020 года на территории Узбекистана устанавливается:

– минимальный размер оплаты труда – 679 330 сумов в месяц ($71,4);

– базовая величина исчисления пенсии – 238 610 сумов в месяц ($25);

– минимальная пенсия по возрасту – 466 680 сумов в месяц ($49);

– пособие инвалидам с детства – 466 680 сумов в месяц ($49);

– минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 286 390 сумов в месяц ;

При этом остается без изменения базовая расчетная величина – 223 000 сумов ($23), применяемую при определении размеров налоговых платежей, сборов, штрафов, государственных пошлин, платежей за оказываемые государственные услуги и патент на занятие определенным видом предпринимательской деятельности и иных платежей, установленных законодательными актами.

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