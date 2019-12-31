На востоке Туркменистана ввели негласный комендантский час после 21:00, - СМИ

CentralAsia (TM) - В некоторых городах и районах Лебапского велаята ввели ограничение на возможность свободного передвижение граждан после 21 вечера. Об этом сообщает Азатлык.

"В городе Туркменабад, также в этрапах Саят, Фарап Лебапского велаята после 9-ти вечера задерживают и увозят обычных, гуляющих граждан, в том числе молодых. В отделение местной полиции их задерживают до утра. В отделе полиции задержанных за ночную прогулку граждан допрашивают о целях поздней прогулки и берут расписку о том что они больше не будут вечером выходить на улицу, после чего их отпускают" - сообщил корреспондент Азатлыка 26 декабря. По его словам такие массовые задержания в регионе происходят впервые.

Сотрудники местной полиции объяснили нашему корреспонденту причину ночных задержаний усилением мер безопасности в связи с приближением новогодних праздников.

"Каждый год перед большими праздниками усиливаются меры безопасности, но чтобы задерживали граждан, допрашивали и брали расписку происходит впервые. Люди выражают недовольство по поводу ограничения свободы своего передвижения даже на своей улице", - отмечает корреспондент Азатлыка.

Помимо всего, как сообщает источник, в эти дни многих людей состоящих на учете силовых структур как алкоголики или принимающие наркотические средства, отправляют в специальные лечебно - трудовые профилактории" (ЛТП) в городе Теджене.

Власти Туркменистана традиционно усиливают меры безопасности перед государственными праздниками, международными мероприятиями, а также перед визитом главы государства в регионы. Ограничивают свободное передвижение граждан и транспортных средств, увеличивают количество полицейских на улицах и сотрудников безопасности.