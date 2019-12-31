С работников подразделения «Туркменнефти» собрали деньги на взятку прокуратуре, - СМИ

CentralAsia (TM) - На предприятии лесного хозяйства и озеленения, являющегося подразделением госконцерна «Туркменнефть», с зарплаты каждого работника удержали по 260 манатов ($153).

Руководство объяснило это тем, на предприятии идет проверка со стороны прокуратуры и если кто-то не хочет «помочь», то может увольняться, сообщают «Хроники Туркменистана».

— Если начальство что-то нарушило или украло, пусть само расплачивается. Почему мы должны за это платить? – возмутилась одна из работниц предприятия. – Но, скорее всего, никакой проверки нет. Просто они делают новогодние подарки всем вышестоящим и контролирующим чиновникам, как обычно, за наш счет.