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  31 декабря 2019
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Первая леди Узбекистана нарядила Новогоднюю ёлку

CentralAsia (UZ) -  В узбекском сегменте соцсетей распространилось фото, на котором супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева наряжает ёлку в своём доме.

Известно, что Зироат Мирзиёева родилась и выросла в Коканде Ферганской области, по образованию инженер-экономист. По данным СМИ, со своим мужем будущая первая леди познакомилась еще в институте. Супруги живут в браке уже много лет, у них трое детей – дочери Саида, Шахноза и сын Алишер.

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