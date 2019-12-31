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  31 декабря 2019
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Снос палаток у здания парламента Грузии вызвал новую волну протеста активистов

CentralAsia (CA) -  В ночь на 31 декабря сотрудники МВД Грузии с помощью мусороуборочных машин убрали палаточный городок гражданских активистов, разбитый у парадного входа в здание парламента в Тбилиси на проспекте Руставели, сообщают СМИ.

После демонтажа палаток на площади у здания парламента стали устанавливать новогоднюю иллюминацию и детские аттракционы. Возмущённые этими действиями оппозиционные политики и гражданские активисты устроили стихийную акцию протеста. В результате столкновений полиция задержала 9 человек.

По информации журналистов, днём активисты намеревались установить перед парламентом ёлку из дров и колючей проволоки, но их планы сорвали. Теперь оппозиционеры и активисты заявили, что в знак протеста будут встречать Новый год перед парламентом Грузии.

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после провала голосования в парламенте за проект смены избирательной системы. Несколько дней назад грузинские оппозиционеры заявили (https://regnum.ru/news/2814984.html) о планах продолжить протестные акции в январе 2020 года. По их словам, акции будут более масштабными, а протестное движение охватит все города и сёла страны.

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