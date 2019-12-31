[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
2019 год в фотографиях от Reuters

CentralAsia (CA) -  Международное агентство новостей Reuters публикует фотографии 2019 года с разных уголков мира.

Родственница погибшего в авиакатстрофе прикладывает горсть земли к лицу, когда она скорбит на месте крушения рейса ET 302 авиакомпании Ethiopian Airlines неподалеку от Аддис-Абебы. Эфиопия 14 марта 2019 года. Авикатастрофа унесли жизни 157 человек.

эф

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уезжает после пятничной молитвы в Хагли-парке у мечети Аль-Нур в Крайстчерче. Новая Зеландия, 22 марта 2019 года. Один боевик убил 51 прихожанина мечети во время нападений в двух мечетях Крайстчерча.

кэрч

Меган Маркл, герцогиня Сассекс, держит своего сына Арчи рядом со своим мужем принцем Гарри в Фонде наследия Десмонда и Лии Туту в Кейптауне, Южная Африка, 25 сентября 2019 года.

мег м

Сотрудники Службы безопасности стоят рядом с мертвыми телами после взрыва бомбы в церкви в Негомбо. Шри-Ланка, 21 апреля 2019 года. Исламское государство заявило, что в Пасхальное воскресенье взрывы бомб в церквях и гостиницах унесли жизни более 250 человек.

шри ланка

Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунджоме. Южная Корея, 30 июня 2019.

тр и ким

Реакция экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время объявлении об отставке с поста. 24 мая 2019 года.

тэр

Премьер-министр Индии Нарендра Моди машет своим сторонникам во время автошоу в Варанаси. Индия, 25 апреля 2019 года

НМ

Автомобильные фары видны на одной из главных дорог Каракаса на второй день отключения электричества. Венесуэла, 9 марта 2019 года.

каракас

Дым поднимается во время пожара в районе тропических лесов Амазонки недалеко от Хумаиты, штат Амазонас, Бразилия, 17 августа 2019 года.

амаз

Автомобиль едет по пятикилометровой дороге, которая контролируется региональными дорожными службами для соединения берегов покрытого льдом Енисея в зимний сезон к югу от Красноярска. Россия 3 марта 2019 года.

маш

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимает участие в ежегодной конференции CBI в Лондоне. Великобритания, 18 ноября 2019 года

бдж

Офицер спецназа во время акции протеста против правительства в Сантьяго, Чили, 4 ноября 2019 года.

чили

Тела сальвадорского мигранта Оскара Альберто Мартинеса Рамиреса и его дочери Валерии лежат в реке Рио-Браво в Матаморосе, штат Тамаулипас, Мексика 24 июня 2019 года.

s3.reutersmedia.nмигр

Протестующий проходит перед разрушенным металлическим ограждением во время демонстрации движения "желтые жилеты" в Париже. Франция, 16 марта 2019 года.

желт

print
  • Самая богатая женщина России в розыске. Что известно о деле Батуриной?
  • Мирзиёев заявил, что не допустит в страну оппозицию, которая приходит из-за границы
  • В США презентовали роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» на английском языке



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189