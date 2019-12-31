2019 год в фотографиях от Reuters

CentralAsia (CA) - Международное агентство новостей Reuters публикует фотографии 2019 года с разных уголков мира.

Родственница погибшего в авиакатстрофе прикладывает горсть земли к лицу, когда она скорбит на месте крушения рейса ET 302 авиакомпании Ethiopian Airlines неподалеку от Аддис-Абебы. Эфиопия 14 марта 2019 года. Авикатастрофа унесли жизни 157 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уезжает после пятничной молитвы в Хагли-парке у мечети Аль-Нур в Крайстчерче. Новая Зеландия, 22 марта 2019 года. Один боевик убил 51 прихожанина мечети во время нападений в двух мечетях Крайстчерча.

Меган Маркл, герцогиня Сассекс, держит своего сына Арчи рядом со своим мужем принцем Гарри в Фонде наследия Десмонда и Лии Туту в Кейптауне, Южная Африка, 25 сентября 2019 года.

Сотрудники Службы безопасности стоят рядом с мертвыми телами после взрыва бомбы в церкви в Негомбо. Шри-Ланка, 21 апреля 2019 года. Исламское государство заявило, что в Пасхальное воскресенье взрывы бомб в церквях и гостиницах унесли жизни более 250 человек.

Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунджоме. Южная Корея, 30 июня 2019.

Реакция экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время объявлении об отставке с поста. 24 мая 2019 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди машет своим сторонникам во время автошоу в Варанаси. Индия, 25 апреля 2019 года

Автомобильные фары видны на одной из главных дорог Каракаса на второй день отключения электричества. Венесуэла, 9 марта 2019 года.

Дым поднимается во время пожара в районе тропических лесов Амазонки недалеко от Хумаиты, штат Амазонас, Бразилия, 17 августа 2019 года.

Автомобиль едет по пятикилометровой дороге, которая контролируется региональными дорожными службами для соединения берегов покрытого льдом Енисея в зимний сезон к югу от Красноярска. Россия 3 марта 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимает участие в ежегодной конференции CBI в Лондоне. Великобритания, 18 ноября 2019 года

Офицер спецназа во время акции протеста против правительства в Сантьяго, Чили, 4 ноября 2019 года.

Тела сальвадорского мигранта Оскара Альберто Мартинеса Рамиреса и его дочери Валерии лежат в реке Рио-Браво в Матаморосе, штат Тамаулипас, Мексика 24 июня 2019 года.

Протестующий проходит перед разрушенным металлическим ограждением во время демонстрации движения "желтые жилеты" в Париже. Франция, 16 марта 2019 года.