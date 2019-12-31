Комитет по делам религий Узбекистана прокомментировал включение страны Госдепом США в Специальный список наблюдения

CentralAsia (UZ) - Комитет Узбекистана по делам религий прокомментировал сообщения о том, что Государственный департамент США ввел Узбекистан в Специальный список наблюдения.

"Как все мы знаем, недавно в СМИ и Интернете появились сообщения о том, что Государственный департамент США ввел Узбекистан в Специальный список наблюдения, и содержание этого известия привело большинство из нас в недоумение. Если сказать еще точнее, оно привело к возникновению представления о том, что Узбекистан снова попал в “какой-то черный” список. Посредством подготовленного заявления мы хотим дать истинное разъяснение происходящему", - отметили в ведомстве.

11 декабря 2018 года Госсекретарь США Майкл Помпео, признавая результаты, достигнутые Узбекистаном в обеспечении свободы религии, объявил об исключении нашей страны из «Списка стран, вызывающих особую озабоченность в сфере свободы вероисповедания» (Countries of Particular Concern). Узбекистан состоял в этом списке с 2006 года. Благодаря широкомасштабным реформам, проводимым в обновляющемся Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, наша страна после целых 12 лет была исключенаиз этого списка и переведена в Специальный список наблюдения (Special Watch List), отмечается в заявлении Комитета.

Комитет по делам религий перечислил изменения, произошедшие в стране в сфере религии за время правления Мирзиёева:

- за последние годы принято 8 Указов о помиловании лиц, совершивших преступления, освобождены более 4 тысяч человек из мест лишения свободы;

- закрыта специализированная колония по исполнению наказаний «Жаслык», находившаяся в поселке Жаслык в Каракалпакстане;

- в 2019 году успешно проведены гуманитарные акции «Мехр-1» и «Мехр-2», в рамках которыхс территорий боевых действий на Ближнем Востоке и в Афганистане на Родинув Узбекистан был возвращен 261 человек, в основном, женщины и дети. Правительство оказывает возвращенным соотечественникам медицинскую, психологическую, материальную и моральную помощь. Для их возвращенияв мирную жизнь, социализации, а также активного участия в образовательных и социальных программах созданы необходимые условия и приняты меры по обеспечению их работой и жильем;

- сняты со «спецучета» свыше 20 тысяч граждан, причастных к экстремистским группам, прекращена практика дальнейшего ведения подобных «черных списков»;

- только в 2019 году зарегистрировано 10 мечетей и 8 церквей;

- на основе постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию деятельности Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан» утвержден обновленный состав Совета по делам конфессий. В состав Совета, чьи собрания проводятся на постоянной основе, входят представители всех религиозных конфессий, зарегистрированных на территории нашей страны;

- отменена квота (ограничение) на паломничество Умра. Каждый день почти 500 наших соотечественников направляются в Саудовскую Аравию для совершения паломничества Умра;

- в целях углубленного изучения ислама и обучения его научным основам на основе международных требований была создана Международная исламская академия Узбекистана;

- начали свою деятельность Высшее медресе «Мир-Араб» в Бухарской области и Школа хадисоведения в Самаркандской области. В результате в Узбекистане вместе с Ташкентским исламским институтом стало три высших религиозных учебных заведения;

- специально для удовлетворения материального богослужения мусульман Узбекистана создан благотворительный фонд «Вакф».

Также организованы Центр исламской цивилизации Узбекистана, Международные научно-исследовательские центры Имама Бухари и Имама Термизи.

Комитет в заключении подчеркнул, что "реформы в религиозно-просветительской сфере, начатые главой нашего государства, не прекратятся, а, наоборот, будут интенсивно продолжаться в соответствии с выбранным курсом дальнейшего развития Узбекистана".

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