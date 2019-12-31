Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге
- Узбекистан, общество
- 16:12, 31 декабря 2019
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан назначил нового генерального консула страны в Санкт-Петербурге.
По данным пресс-службы МИД Узбекистана, Генеральным консулом Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге назначен Алишер Бабаев.
До этого пост генерального консула Узбекистана в Санкт-Петербурге занимал Джахонгир Иргашев.
Напомним, Узбекистан открыл генеральное консульство в Санкт-Петербурге в марте 2018 года.