Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге

CentralAsia (UZ) - Узбекистан назначил нового генерального консула страны в Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, Генеральным консулом Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге назначен Алишер Бабаев.

До этого пост генерального консула Узбекистана в Санкт-Петербурге занимал Джахонгир Иргашев.

Напомним, Узбекистан открыл генеральное консульство в Санкт-Петербурге в марте 2018 года.