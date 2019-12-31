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  31 декабря 2019
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В Коми на заводе рабочего из Узбекистана разорвало на части

CentralAsia (UZ) -  30 декабря рабочий из Узбекисана погиб на ООО «Плитный мир» в городе Емве Княжпогостского района Коми.

Жертвой оказался 46-летний гражданин Узбекистана. Он официально трудился по договору токарем на ООО "Плитный мир" более года.

В день трагедии мужчина работал один и вытачивал детали на токарном станке по чертежу. Согласно предварительным данным, у него затянуло одежду под вал, вращающийся на скорости 300 оборотов в минуту. В итоге станок закрутил все тело.

Выяснилось, что уже на первом обороте рабочий ударился головой о металлический выступ прибора, в результате чего раздробило череп. Остальные части тела кусками разлетелись по цеху.

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