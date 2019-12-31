Вуз Узбекистана и два вуза России запустят программы двойных дипломов с 2020 года

CentralAsia (UZ) - Томский госуниверситет (ТГУ) договорился с двумя вузами Узбекистана о реализации с 2020 года программ двойного диплома по нескольким направлениям, сообщает пресс-служба ТГУ.

Переговоры прошли с ректоратом и руководством экономического факультета Национального университета Узбекистана, а также с представителями Андижанского государственного университета (АндГУ).

"Главный результат - согласование ключевых аспектов программ двойного диплома сразу по нескольким направлениям подготовки, среди которых "Радиофизика", "Менеджмент", "Биология", "Документоведение и архивоведение". Совместные программы ТГУ и два вуза-партнера планируют запустить уже с 2020-2021 учебного года", - говорится в пресс-релизе.

В ходе круглого стола "Сетевое взаимодействие вузов России и Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития" стороны обсудили потребности рынка труда двух стран, приоритеты в обучении и научных исследованиях, перспективные формы взаимодействия между вузами России и Узбекистана.

"Результатом встречи стало подписание рамочного меморандума о взаимопонимании между Томским государственным университетом и АндГУ", - отмечает пресс-служба.