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  31 декабря 2019
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Главы Узбекистана и Турции поздравили друг друга с Новым годом

CentralAsia (UZ) -  31 декабря состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба президента.

С удовлетворением отмечено, что 2019 год стал знаковым в плане укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства двух стран. Подчеркнуто историческое значение вступления Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве полноправного члена.

В ходе беседы президенты подчеркнули важность предстоящих встреч на высшем уровне и взаимных визитов в плане дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства в сфере политики, экономики, транспортных коммуникаций, туризма, образования, здравоохранения и в других направлениях.

Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Ранее, 30 декабря, глава государства также провел переговоры с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

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