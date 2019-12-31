В России студент из Туркменистана убил соотечественника

CentralAsia (TM) - Следственный комитет Ульяновской области расследует уголовное дело об убийстве, произошедшем 29 декабря с.г. в студенческом общежитии Ульяновского государственного аграрного университета в поселке Октябрьском.

Студент из Туркменистана нанес своему земляку два удара ножом, от чего 22-летний парень, студент первого года обучения, скончался на месте. Имена студентов не приводятся, передает turkmen.news.

Как сообщают местные СМИ, парни не поделили книжную полку в общежитии.

Подозреваемый в убийстве задержан и, по ходатайству следствия, будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ровно год назад, в начале января 2019 г., turkmen.news сообщал о драке в новогоднюю ночь между туркменскими студентами, обучающимися в Белорусском государственном экономическом университете, а также между ними и белорусами. Тогда же туркмены закидали петардами сотрудников минской милиции, приехавших в общежитие по вызову.

В конце октября с.г. суд города Бреста приговорил к 12 годам колонии 29-летнюю гражданку Туркменистана, лишившую жизни свою новорожденную дочь. Молодая женщина была слушательницей курсов одного из брестских вузов Беларуси.