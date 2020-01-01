В Андижане блогера арестовали на 15 суток по жалобе хокима

Абдуфатто Нуритдинов

CentralAsia (UZ) - Блогер Абдуфатто (Отабек) Нуритдинов оштрафован на сумму свыше 13 млн сумов ($1300) и арестован на 15 суток. На него подали жалобу хоким Асакинского района, директор школы и начальник облУНО, сообщила Gazeta.uz.

Блогер из Андижана Абдуфатто Нуритдинов (известен под псевдонимом Отабек Нуритдинов) оштрафован и арестован на 15 суток за клевету, оскорбление и мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба прокуратуры Андижанской области.

Согласно решению Андижанского административного суда от 30 декабря, Абдуфатто Нуритдинов признан виновным по статьям 40 (клевета), 41 (оскорбление) и 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. По статье 40 КоАО он оштрафован на 30 базовых расчетных величин (6,69 млн сумов), по статье 41 — на 30 БРВ (6,69 млн сумов) и по статье 183 арестован на 15 суток.

Сообщается, что хоким Асакинского района Эркинжон Якубов, директор районной школы №37 Мухайё Исакова и начальник Андижанского областного управления народного образования Фуркат Бузруков позвонили по телефону доверия МВД и попросили принять законные меры в отношении владельца аккаунта «Отабек Нуритдинов» в Facebook, который 4 августа, 7 октября и 18 октября распространил дискредитирующую, порочащую личность, состоящую из клеветы и вымысла информацию о них.

Кроме того, гражданин Б. Коххоров обратился в отдел внутренних дел Асакинского района и попросил принять законные меры в отношении Абдуфатто Нуритдинова, который якобы оскорбил его нецензурными словами в общественном месте — рядом с финансовым отделом района 30 декабря примерно в 10:30.

В ходе проверки выяснилось, что аккаунт «Отабек Нуритдинов» принадлежит 23-летнему уроженцу Сарыасийского района Сурхандарьинской области Абдуфатто Нуритдинову, в настоящее время проживающему в Асаке, следует из заявления областной прокуратуры.

Абдуфатто Нуритдинов не признал свою вину, заявив, что не считает личное мнение дискредитирующим и порочащим честь представителей государственных органов и граждан, а также сообщил, что 30 декабря не оскорблял кого-либо.

Однако, отметили в прокуратуре, его вина доказана объяснительными, которые написали пострадавшие Б. Коххоров, М. Исакова, свидетели Д. Расулов, Ж. Исмоилов, Ф. Рахимова, Ш. Усманов и другие, а также собранными в ходе расследования публикациями и фотографиями в Facebook, показаниями и прикрепленными к ним документами, а также другими доказательствами.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе УВД Андижанской области, хоким района Эркинжон Якубов в своем обращении отметил, что владелец аккаунта «Отабек Нуритдинов» на постоянной основе распространял о нем клеветническую, необоснованную и дискредитирующую информацию.

Директор школы №37 Мухайё Исакова в своем обращение заявила, что Отабек Нуритдинов публиковал ложную информацию, которая порочит ее честь, назвав ее коллектив «очагом коррупции».

Начальник Андижанского областного УНО Фуркат Бузруков был оскорблен публикацией Отабека Нуритдинова, в которой были его фотографии и иллюстрация свиньи.

О чем писал блогер

18 октября Абдуфатто Нуритдинов написал о коррупции в школе №27, во главе которой стоит директор. Блогер утверждал, что ученики обязаны обедать в школе и сдавать в столовую по 40 тысяч сумов. По его словам, учителям выписывается премия, которую они возвращают директору., в этом директору помогает завуч. Чтобы доказать это, он призывал изучить, когда и какую сумму учителя перечисляли завучу и директору.

Абдуфатто Нуритдинов обратился в районный отдел народного образования и сообщил о нарушениях в школе, в том числе хищении бюджетных средств, зачислении учеников из других районов и других.

Блогер писал о начальнике Андижанского облУНО Фуркате Бузрукове не менее 20 раз, указывая на возможные коррупционные факты в его деятельности, оскорбление учителей и другие нарушения.