Как жители Ташкента встретили Новый 2020-й год (видео)

CentralAsia (UZ) - Несмотря на отмену администрацией Ташкента салюта на Новый год, местные жители встретили 2020 год феерическим салютом.

Пользователи соцсетей выставляют фото и видео салютов и взрывов петард в честь Нового года в Ташкенте.

Ранее хокимият Ташкента предупредил жителей города, что в этом году новогоднего салюта в столице не будет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, от жителей поступает много вопросов о праздничном салюте. Однако провести его не удастся. В хокимияте пояснили, что причина отказа от салюта – неподходящие погодные условия.



