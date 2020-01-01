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  1 января 2020
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Петарды травмировали глаза двум детям и мужчине в Алматы в новогоднюю ночь

CentralAsia (KZ) -  Сегодня ночью, во время празднования Нового года в Алматы случилось три пожара, причиной которых стали запуски пиротехники. Кроме того, от взрыва петард пострадали четыре человека, передает nur.kz.

Всего в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали четыре человека. Это двое детей, 11-ти и 12-ти лет, они получили травмы глаза.

Также был травмирован 39-летний мужчина, у которого был диагностирован ожог глаза.

Кроме того, пострадал 44-летний мужчина у которого и вовсе петарда взорвалась прямо в руке. Он получил рваную рану на пальцах левой руки. Всех пострадавших увезли в больницу.

Получив помощь от медиков, все пострадавшие смогли уехать домой.

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