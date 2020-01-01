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  1 января 2020
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Фото новогоднего салюта в Нур-Султане опубликовал National Geographic

CentralAsia (KZ) -  Издание National Geographic опубликовало подборку фотографий новогодних салютов из разных уголков мира. В нее вошел и снимок моста в Нур-Султане на реке Есиль.

«Полночь в Нур-Султане, Казахстан. В преддверии 2020 года путешествуйте по миру с нашими фотографами, которые покажут вам свои новогодние праздники в реальном времени. # nye2020»,- подписано фото столичного салюта на странице инстаграм National Geographic.

Фото сделал знаменитый американский фотограф Джордж Штайнмец (George Steinmetz).

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