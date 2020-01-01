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  1 января 2020
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Два Деда Мороза похитили мигранта из Узбекистана в Петербурге

CentralAsia (UZ) -  В Петербурге двое неизвестных в костюмах Дедов Морозов около 10 часов вечера схватили мужчину и силком посадили его в машину. После этого скрылись в неизвестном направлении.

- Все произошло около дома 16 по улице Федора Абрамова. Двое мужчин заклеили рот скотчем своей жертве, посадили его в каршеринговый автомобиль и уехали в сторону улицы Николая Рубцова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прохожие заметили это странное похищение и позвонили в полицию. Выяснилось, что жертвой Дедов Морозов оказался 22-летний уроженец Узбекистана. Похитили его прямо от дома, где он проживает на данный момент. Вместе с другом они возвращались домой с работы, когда к ним подъехал автомобиль.

В итоге 22-летнего парня привезли на улицу Домостроительную, где отняли у него 30 тысяч рублей и выгнали из машины. Возвращался молодой человек домой уже без денег и новогоднего настроения.

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